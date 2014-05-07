يلين: فائدة الدولار المتدنية ستظل منخفضة لفترة مطولة

اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين أن اقتصاد الولايات المتحدة بات "على طريق تسجيل نمو قوي" في الفصل الثاني من العام، مؤكدة أن الفائدة الرئيسية على الدولار الأميركي ستبقى عند مستواها المتدني تاريخياً لفترة مطولة.

وقالت يلين أمام لجنة اقتصادية في الكونغرس إن ظروف سوق العمل، حتى مع معدل بطالة انخفض إلى 6,3% "ليست مرضية" و"لا يزال انتهاج سياسة نقدية ملائمة جدا أمرا مبررا".

وكررت رئيسة البنك المركزي الأميركي أن فترة "توقف" الاقتصاد التي لوحظت في الفصل الأول، ناجمة خصوصاً عن فصل شتاء بارد بشكل استثنائي في الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، لاحظت المسؤولة الأميركية قفزة في نفقات المستهلكين، وفي الإنتاج مع تراجع سوق العقارات "التي تبقى مخيبة حتى الآن هذه السنة، وينبغي مراقبتها".

وعلى صعيد العمل، قالت يلين "حتى مع التراجع الأخير في معدل البطالة، فإنه لا يزال مرتفعا".

مخاطر جيوسياسية

وأضافت أن عدد طالبي العمل منذ أكثر من ستة أشهر وأولئك الذين لا يمكنهم سوى العمل بدوام جزئي "بلغ مستويات تاريخية من الارتفاع".

وتطرقت يلين إلى المخاطر الخارجية التي يمكن أن تؤثر في النهوض مثل "التوترات الجيوسياسية المتفاقمة أو كثافة الخلل في الموازين المالية في أسواق الاقتصادات الناشئة".

وأقرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي التي تتكفل مؤسستها بضبط القطاع المصرفي، بأن هذه الفترة الطويلة مع معدل فائدة متدن ومعدلات فوائد قريبة من الصفر منذ نهاية 2008، قد تدفع المستثمرين "إلى السعي وراء المردودية" عبر المجازفة.

لكنها أكدت مع ذلك أن تقييم سوق البورصة "في الإجمال" يبقى ضمن "القواعد التاريخية".

وأعلنت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن المشرفين على ضبط الأمور يعتزمون اتخاذ إجراءات جديدة للحد من المخاطر في كبرى المؤسسات المالية.