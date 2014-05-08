أحمد بن سعيد: دبي تسدد ديونها المستحقة بـ2015

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" رئيس دائرة الطيران المدني، أن دبي لن تواجه مشاكل في سداد ديونها المستحقة عام 2015، ومن المرجح أن يسدد مزيد من الشركات شبه الحكومية التزاماتها قبل استحقاقها.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد "أستطيع القول إننا لن نواجه أي مشاكل على الإطلاق، وأعتقد أنكم ترون شركات تدفع قبل الموعد بالفعل. أتوقع المزيد من ذلك في العام المقبل".

وكان الشيخ أحمد الذي اضطلع بدور محوري في تعافي الإمارة من أزمة ديونها عام 2009، تحدث لرويترز على هامش مؤتمر لقطاع السفر في دبي. ويرأس الشيخ أحمد اللجنة العليا للسياسة المالية.

ويخص أول الديون الكبيرة التي ستستحق السداد شركة دبي العالمية العملاقة التي عصفت بها المشاكل خلال أزمة السوق العقارية في الإمارة عام 2009، واضطرت إلى إعادة جدولة سداد دين قدره 25 مليار دولار.

ويحل موعد سداد الدفعة الأولى بمبلغ 4.4 مليار دولار بموجب اتفاق إعادة الهيكلة في شهر مايو 2015، وتعتبر اختبارا مهما للخطة. ويستحق سداد دفعة أخرى قدرها نحو عشرة مليارات دولار في عام 2018.