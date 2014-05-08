السودان.. معدل التضخم السنوي يقفز لـ37.7% في أبريل

قال الجهاز المركزي السوداني للإحصاء في نشرته الشهرية، أمس الأربعاء، إن المعدل السنوي للتضخم في السودان ارتفع إلى 37.7% في أبريل من 35.6% في الشهر السابق.

وقفزت الأسعار في السودان منذ أن انفصل جنوب البلاد في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان يشكل المصدر الأساسي لإيرادات السودان من العملة الأجنبية التي يحتاجها لدعم الجنيه ودفع فاتورة الواردات.

وقال تقرير الجهاز المركزي للإحصاء إن ارتفاع التضخم الشهر الماضي يرجع إلى زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات.

وأثار قرار الحكومة السودانية في سبتمبر الماضي خفض الدعم للوقود، إضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى احتجاجات قتل فيها عشرات الأشخاص وأصيب المئات.