العمل السعودية: أنجزنا 11 مليون خدمة إلكترونية

أوضح وكيل وزارة العمل السعودية لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد بن إبراهيم الصايغ أن الوزارة أنجزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية، إلى جانب استقبال وكالة الوزارة لخدمة العملاء تستقبل حالياً عبر مركز الاتصالات 110 آلاف اتصال شهرياً من أصحاب العمل.

وأكد الصايغ أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة في سبيل تمكين أصحاب العمل من إنجاز جميع الخدمات إلكترونياً.

واستعرض الصانع خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض مؤخراً لشرح الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، عدداً من المعاملات التي قدمت دون علم أصحاب العمل نتيجة إشاعة الرقم السري.

ولفت الصايغ انتباه أصحاب العمل إلى أهمية مراقبة من يفوضهم للتعامل بحساباتهم لضمان عدم التلاعب علاوة على وجوب تبليغهم الوزارة في حال اختراق بريد المنشأة الإلكتروني المسجل لدى الخدمات الإلكترونية .

وأفاد الصايغ بأن على صاحب المنشأة مراجعة الجوازات لإسقاط العامل المسافر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد وانتهت رخصة عمله من سجله، مؤكداً أنه تم مؤخراً تحديث قاعدة بيانات العمالة لدى وزارة العمل، حيث يتم الاتصال آلياً بسجلات بالجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحديث بيانات العمال كل 24 ساعة.

وأكد وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية أنه سيتم تطوير الخدمات الإلكترونية، بحيث تقوم بإرسال تنبيهات مسبقة للمنشأة عن اقتراب دخولها للنطاق الأحمر قبل أن تتوقف خدماتها، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع غرفة الرياض لإقامة دورات قصيرة لتعريف مديري الموارد البشرية بالمنشآت على دليل نطاقات والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

وأوضح أنه تم بحث مشكلة بعض الشركات العملاقة التي لديها عمالة مسجونة ولا تستطيع تجديد رخص العمل لها لإيقاف الخدمة عنها مع مسؤولي السجون، حيث تم الاتفاق مع مركز المعلومات الوطني على تمرير المعلومات عن العامل إن كان سجيناً أم لا، مؤكداً أن التطبيق ذلك سيتم خلال أسبوع فيما ستقوم الوزارة بمعالجة الحالات الفردية .

وكشف زياد الصايغ عن خطة طموحة للوزارة لتنفيذ خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً تشمل تدوين المعلومات، وخدمات إصدار التأشيرات وطلب الاستقدام إلكترونياً عن طريق خدمة "مساند".