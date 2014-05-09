لا تستغرب.. هواتف ذكية بـ40 دولاراً في الأسواق

توقع خبراء في قطاع الاتصالات انخفاض أسعار الأجهزة الذكية من فئة المستوى البدائي خلال المرحلة المقبلة، بسبب عملية الانخفاض المستمرة لأسعار قطع الغيار.

ووفقا لموقع "فيستي رو"، فإن هذه التوقعات تأتي عبر استنتاج ممثلي وخبراء شركة "ARM" الذين يقومون بتصميم المعالجات المستخدمة في غالبية الهواتف الذكية.

وبحسب متابعة الأسواق اليوم، فلن يكون مستغربا لسكان آسيا بشكل خاص إذا ما وجدوا في السوق هاتفا ذكيا عاملا بنظام التشغيل "أندرويد" بسعر لا يتجاوز 40 – 50 دولاراً.

وفي ذات الوقت، لا يستبعد الخبراء أن سعر الهاتف المعتمد على قاعدة "غوغل" المحمولة سينخفض بحلول العام القادم إلى 20 دولاراً، ويضيفون أن طرح الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 150 دولارا في السوق سيتجاوز بحلول عام 2018 مليار هاتف.

وتوقع خبراء شركة "ARM" أن الأشهر القريبة ستشهد هواتف "أندرويد" ذكية تباع بسعر 20 دولارا. يذكر أن سعر أول هاتف ذكي عامل بنظام التشغيل "آبل" بلغ عام 2007 نحو 600 دولار.