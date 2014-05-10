اتفاق سعودي إماراتي يمهد لربط السكك الحديد خليجياً

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، مع شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في دولة الامارات، عن توقيع مذكرة تفاهم هدفها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات والجهات ذات الصلة بمشروع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيان صحافي مشترك، ان المذكرة ستتيح بناء حلول مشتركة وتبادل المعرفة بهدف تحسين معايير السلامة والبيئة والكفاءة والفعالية التشغيلية لشبكات السكك الحديدية في كلا البلدين، الى جانب دعم قطاع النقل والمواصلات، وتطوير العلاقة والتعاون في المستقبل بما يضمن تعزيز هذا القطاع الواعد.

بدوره اكد الدكتور رميح بن محمد الرميح، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية إن "تعزيز التعاون مع شركة الاتحاد للقطارات من شأنه الارتقاء بآليات العمل على مشروعات السكك الحديدية وتعزيز كفاءتها على المستوى الخليجي وليس في الإمارات والسعودية فحسب".

واشار الرميح الى أن ( سار ) تتيح للشركاء في دول الخليج الاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذه الصناعة، مبيناً أن مشاريع سار تشكل الجزء الأكبر من شبكة الخطوط الحديدية التي تنفذها المملكة بين المدن والتي يتعدى مجموع أطوالها 7200 كيلو متر.

من جهته اكد المهندس فارس سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات، أهمية "الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في المنطقة، وخصوصاً أن الشركتين تتقاسمان نفس الاهداف وهي تبني أحدث التقنيات وتطبيق أرقى معايير السلامة وتوفير أفضل الخدمات في مجال النقل والمواصلات".

