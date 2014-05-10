النيكل يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين بصعود 6%

ارتفع النيكل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، بسبب مخاوف من نقص المعروض.

وارتفعت عقود النيكل تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 6% إلى 20500 دولار للطن، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2012.

وتراجعت الأسعار في وقت لاحق عن بعض مكاسبها لتغلق عند 19905 دولارات للطن. وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن عند 6745 دولارا للطن.

كما أغلقت أسعار الزنك والرصاص والألومنيوم عند 2035 دولارا و2095 دولارا و1762 دولارا للطن على الترتيب، فيما تراجعت أسعار القصدير حوالي 0.2% إلى 23150 دولارا للطن.