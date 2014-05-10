تفاقم العجز التجاري بتونس إلى 2.77 مليار دولار

واصل العجز التجاري التونسي تفاقمه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ليصل حجمه إلى 2.77 مليار دولار مقابل 2.108 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا المعهد التونسي للإحصاء تفاقم العجز إلى تقلص قيمة الصادرات بنسبة 2ر3 % مقابل نمو الواردات بنسبة 6 % مما ساهم في تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 4ر6 نقطة لتصبح في حدود 1ر67 % مقابل 5ر73 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 656ر5 مليار دولار بينما بلغت الواردات 428ر8 مليار دولار.