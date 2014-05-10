6.2 مليار دولار متاحة للمغرب.. لو احتاج للاقتراض

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد لإعادة التفاوض على خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب إذا ارتأت الحكومة المغربية أنها في حاجة إليه.

وينتهي في أغسطس المقبل خط الائتمان الحالي الذي كان الصندوق قد وافق عليه في أغسطس 2012.

وقالت لاجارد للصحافيين "إننا راضون عن الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الاحترازي على مدى العامين. المغرب استخدمه فقط كتأمين. نحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد أنه مفيد". موضحا أن "القرار متروك للمغرب. نبقى منفتحين ومؤيدين لإعادة التفاوض عليه".

وأتاح خط الائتمان الذي قدمه صندوق النقد ضمانة للمقرضين الأجانب للمغرب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، مما يسمح له بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية.

خفض دعم الوقود

وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد- متحدثاً مع لاجارد- إنه مسرور أن المغرب لم يضطر إلى استخدام الأموال.

والمغرب هو أول بلد في المنطقة يبدأ خفض الدعم. وأنهى الدعم للبنزين وزيت الوقود، وبدأ أيضا خفضا كبيرا للدعم لوقود الديزل.

وأبلغ بوسعيد رويترز أن الحكومة مازالت تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو هذا العام. وامتنع عن ذكر قيمة الإصدار، لكنه كان قال العام الماضي إنها قد تصل إلى مليار يورو.