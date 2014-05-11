الصين توقع اتفاقات لمد سكك حديدية جديدة في إفريقيا

وقعت الصين مع قادة دول بشرق إفريقيا رسميا اليوم الأحد اتفاقات لمد خط سكك حديدية يتكلف مليارات الدولارات يربط بين ميناء مومباسا والعاصمة الكينية ويمتد لدول مجاورة.

جرى توقيع الاتفاقات في نيروبي المحطة الأخيرة في جولة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في إفريقيا رغم أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وقع على الاتفاق بالفعل خلال زيارة رسمية لبكين العام الماضي.

وقال كينياتا في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء الصين وزعماء أفارقة اليوم الأحد "ستنخفض تكلفة سفر الركاب ونقل البضائع.. عبر حدودنا انخفاضا حادا."

ويكمل الخط الجديد خطا قديما أبطأ ينتهي في أوغندا بينما صمم الخط الجديد ليصل إلى رواندا وجنوب السودان في إطار مساعي خفض تكلفة التجارة بين دول شرق إفريقيا والتي تعتمد على طرق سيئة والخط القديم الذي شيد في القرن التاسع عشر.

خفض كلفة الشحن

وسبق أن أعلن كينياتا أن خط السكك الحديدية الجديد سيخفض تكلفة الشحن إلى ثمانية سنتات للطن/كيلومتر من 20 سنتا حاليا. كما يقلص الخط زمن الرحلات.

ومن المقرر أن يبدأ مد الخط من مومباسا إلى نيروبي وطوله 609 كيلومترات في الأول من أكتوبر ويستكمل في مارس 2018.

واختيرت الشركة الصينية للطرق والكباري لمد القطاع الأول من الخط في كينيا رغم انتقادات واسعة لترسية الأعمال دون منافسة.

وقال مسؤولون كينيون إن الأعمال لن تطرح في عطاءات وفقا لشروط التمويل الصيني ولكن بعض المشرعين يقولون إن قيمة الصفقة مبالغ فيها.

وفي السابق قدر المسؤولون تكلفة الخط الذي يمتد من مومباسا إلى الحدود الغربية لكينيا مع أوغندا عند 447.5 مليار شلن (خمسة مليارات دولار) بما في ذلك تكلفة التمويل.

وكسبت الصين أصدقاء في إفريقيا من خلال بناء مشروعات بنية تحتية في أنحاء القارة ولكن منتقدين يشتكون من أنها تعتمد على عمالة صينية في الغالب وأن اهتمامها باستنزاف المواد الخام الإفريقية يفوق نقل الخبرات للقارة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي اليوم إن الشركة التي ستشيد خط السكك الحديدية ستعمل على تدريب عمال أفارقة واحترام القوانين.

وذكرت الرئاسة الكينية في بيان أن الخط من نيروبي-مومباسا سيتكلف 3.6 مليار دولار وتغطي الصين 90 بالمئة من التمويل اللازم وتتحمل كينيا العشرة بالمئة المتبقية.

وقالت كينيا في وقت سابق إن الصين ستمنحها قرضا تجاريا بقيمة 1.6 مليار دولار وتسهيلا ميسرا بقيمة 1.63 مليار دولار للمساهمة في تمويل ذلك القطاع من الخط.