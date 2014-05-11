غرفة الرياض تطرح 278 وظيفة للسعوديين في 8 شركات

أعلنت غرفة الرياض اليوم عن 278 وظيفة طرحتها 8 شركات في القطاع الخاص للكفاءات الوطنية المؤهلة من السعوديين والسعوديات في عدد من التخصصات المهنية, منها 163 للشباب و115 للسيدات.

وحدد مركز التوظيف بالغرفة الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاثنين وبعد غد, موعداً لمقابلات وظائف السيدات الحاصلات على المؤهل الثانوي وما فوق لشغل 115 وظيفة .

فيما ستجرى المقابلات الشخصية للشباب يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع لشغل 163 وظيفة للحاصلين على المؤهل الابتدائي والمتوسط والدبلوم .

من ناحية أخرى يستضيف مركز معارض الرياض ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام، فعاليات "معرض التوظيف الأول لذوي الاحتياجات الخاصة" والذي يطرح من خلاله عدداً من الوظائف التي تناسب هذه الفئة من المجتمع .

كما ينظم مركز التدريب بغرفة الرياض خلال الأسبوع المقبل عدداً من برامج الدبلوم في الموارد البشرية, ودبلوم إدارة الأعمال المصرفية, ودبلوم إدارة المواد، ودبلوم إدارة منشآت الأعمال, إضافة إلى عدد من البرامج التأهيلية في مجال الصرف وإرجاع المواد, علاوة على دبلوم مهارات الاتصال والتفاوض, ودبلوم التدريب وتحديد الاحتياجات, وتقييم الأداء, والبرنامج المتكامل في إدارة المشاريع ودبلوم التخطيط المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية .

وينظم مركز التدريب عبر فرع السيدات عدداً من برامج الدبلوم في مجال الموارد البشرية, ودبلوم العلاقات العامة والإعلام.