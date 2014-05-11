ليبيا.. عحز الموازنة يصل إلى 8 مليارات دولار

قال رئيس لجنة الموازنة بالمؤتمر الوطني العام الليبي محمد علي إن الموازنة العامة خلال العام الجاري تصل إلى 58.9 مليار دينار (47.5 مليار دولار)، وتم الموافقة عليها الأسبوع الماضي .

وأوضح علي في تصريح صحافي أن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 48.5 مليار دينار (39.1 مليار دولار)، منها الإيرادات النفطية في موازنة العام الحالي تصل إلى 34 مليار دينار (27.4 مليار دولار).

وتأتي هذه الإيرادات بالاعتماد على إنتاج نفطي قدره 800 ألف برميل يومياً، بحسب تقديرات وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط، وبسعر برميل يصل إلى 100 دولار، موضحاً أن عجز الموازنة يصل إلى 10 مليارات دينار (8.06 مليار دولار).

وبين أنه سيتم معالجة العجز في الموازنة عن طريق استخدام الأموال المجنبة أو صدور أذونات خزانة من البنك المركزي.