مصر تفرض 5% ضريبة إضافية على الأثرياء لـ3 سنوات

أكد وزير المالية المصري، هاني دميان، أن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5% إضافية على من يزيد دخله على مليون جنيه سنوياً، ستكون لمدة ثلاث سنوات فقط، على أن يبدأ تحصيل ضريبة العام الحالي نقدا في يناير المقبل.

وأوضح دميان أن الهدف من هذه الزيادة هو استحداث نمط جديد من المشاركة في إنشاء المشروعات، وتقديم الخدمات العامة، إضافة لتدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة.

وأضاف وزير المالية المصري، هاني دميان، أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة أوسع نطاقا لإصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام، من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي.