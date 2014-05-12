ارتفاع مؤشر أسعار الجملة 0.2% في السعودية

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أبريل 2014 ارتفاعا نسبته 0.2% مقارنة بنظيره من العام السابق، وذلك بسبب التغيرات التي شهدتها 5 أقسام رئيسية مكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن قسم المشروبات والدخان تصدر الأقسام التي حققت ارتفاعا لتبلغ 6.9% تلاه قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.3% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.5% وقسم الآلات ومعدات النقل 0.6% وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.3%.

وأشارت المصلحة إلى أنه على العكس من ذلك فقد تراجع عدد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة في شهر أبريل الماضي، تصدرها قسم السلع الأخرى بنسبة 7.0% وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 2.0% وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.7%، فيما ظل كل من قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشريهما القياسيين السابقين، ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.

وأكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في شهر أبريل الماضي سجل 158.3 نقطة، مقابل 159.1 لشهر مارس 2014 ويعني ذلك انخفاضاً في مؤشر شهر أبريل 2014 بلغت نسبته 0.5% قياساً بمؤشر شهر مارس 2014.

وعزت المصلحة ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، التي تضمنت قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.7% وقسم السلع الأخرى بنسبة 1.6% وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.4% وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.0% إلى جانب قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7% وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.3% وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1%.

فيما طال الارتفاع قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.4%، في حين ظلت أقسم المشروبات والدخان وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشريهما القياسيين السابقين ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.