السعودية تمنع سيطرة الأجانب على الأنشطة التجارية

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الاثنين، دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب.

واطلع المجلس بجلسته، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وعلى عدد من الترتيبات المقترحة لمواجهة مثل هذه السيطرة غير القانونية.

وشدد على الصلاحيات الممنوحة إلى الجهات التي تصدر التراخيص، بأن تقوم بتكثيف الجولات التفتيشية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر.

وأقر المجلس قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها، مؤكدا على قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.