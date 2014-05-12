تراجع التضخم باليمن خلال فبراير لأقل مستوى له في عام

أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي في اليمن انخفض إلى 6.7% في فبراير، وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2012، بسبب تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات المتقلبة عادة.

وتباطأت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية تدريجياً إلى 7.42% على أساس سنوي في يناير مقارنة مع أعلى مستوى في 16 شهراً المسجل في يونيو الماضي.

لكن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والتبع والقات ظل مرتفعاً عند 8.8% في فبراير بانخفاض طفيف من 8.9% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2012.

وفي التوقعات الإقليمية التي أصدرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تنبأ بأن يسجل اليمن معدل تضخم بـ 10.4% في 2014.

ونمت أسعار المستهلكين 11% في 2013. وهوى معدل التضخم في أواخر 2012 بعد أن هدأت حدة الاضطرابات السياسية ولاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد قلاقل على مدار عامين.

وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة في اليمن، حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يومياً بنسبة 0.4% في فبراير، مقارنة مع زيادة 0.1% في يناير.