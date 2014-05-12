90 شركة إسبانية مهتمة بمشاريع الشباب بالسعودية

يستعد قطاع الأعمال السعودي لاستقبال نحو 90 شركة إسبانية مشاركة في لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الإسباني، الذي يعقد في الرياض يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وينظم اللقاء، بحسب بيان صحافي، مجلس الأعمال السعودي - الإسباني برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني، عبدالله الرشيد، أن اللقاء يعد فريداً، كونه أول لقاء بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية ونظيراتها من دولة أخرى بهذا العدد من الشركات المشاركة.

وأشار إلى أن هذا يكتسب أهمية خاصة، نظرا لحجم الحضور الكبير من جانب الشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة التي تشتمل على أكثر من 9 تخصصات، منها الشركات العاملة في مجال صناعة المجوهرات وصناعة الأثاث ومواد البناء والاستشارات الهندسية والتقنية والاتصالات والأزياء وتسويق اللوحات الفنية والصناعات الغذائية وأنظمة الحماية والسلامة والديكورات الداخلية".

وذكر أن اللقاء يأتي ثمرة للعديد من اللقاءات التي عقدها مجلس الأعمال السعودي الإسباني في الرياض ومدريد، إلى جانب استقبال المجلس لأكثر من 10 وفود خلال عام، اشتملت على مختلف التخصصات.