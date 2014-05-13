اتفاق بين السعودية وطاجيكستان لمنع ازدواج الضريبة

وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مع وزير المالية بجمهورية طاجيكستان عبدالسلام قربانوف اليوم، اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية طاجيكستان، المنعقد بالرياض خلال الفترة 12 إلى 14 رجب 1435هـ .

وأوضح الدكتور العساف أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وطاجيكستان، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

وأشار وزير المالية إلى أن توقيع هذه الاتفاقية خلال انعقاد منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى الذي جمع عدداً كبيراً من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وتم خلاله بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين هذه الدول، وبحث آليات دعمها وتشجيعها، يدل على حرص قيادتي المملكة وطاجيكستان في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعد السادسة والثلاثين التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.