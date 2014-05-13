استثمارات سعودية بـ800 مليار ريال بقطاع الكهرباء

كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء السعودي الدكتور صالح بن حسين العواجي في "معرض الكهرباء والطاقة" أن الاستثمارات المتوقعة في قطاع المياه والكهرباء في المملكة في السنوات العشر القادمة في حدود 800 مليار ريال, متوقعاً أن يكون نصيب القطاع الخاص حوالي 30%.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي في افتتاح المعرض الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية، بمقرها بالخبر بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء, وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام, بمشاركة 200 شركة على المستوى المحلي والعالمي في قطاع الكهرباء والطاقة.

وعبر الدكتور صالح العواجي في تصريح صحافي عقب افتتاحه للمعرض عن إعجابه بما يحويه المعرض وبالجهود المبذولة من قبل معارض الظهران بالشراكة مع الوزارة, مؤكداً أن المعرض اشتمل على شركات مهمة في قطاع الطاقة, لم تتردد في المشاركة لإثراء المعرض بأحدث المنتجات في قطاع الطاقة وتناقش أهم المحاور والقضايا والإنجازات في قطاع الطاقة على المحلي والعالمي .

وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأوضاع في المملكة وارتفاع معدلات النمو ووجود التنظيمات والتشريعات من أهم الأدوات الجاذبة للمستثمرين في قطاع المياه والكهرباء, عاداً ذلك فرصة للقطاع الخاص للدخول والاستثمار في هذه المشروعات, منوهاً بأن الجهات المعنية بقطاع الطاقة تعمل كفريق عمل واحد وأن التنسيق بين هذه الجهات فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء .

وأشار إلى أن الدولة تدعم قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء سواء عن طريق الوقود أو إعطاء التسهيلات للقروض للشركة السعودية للكهرباء.

يذكر أن التقارير الإحصائية تشير إلى استمرارية زيادة نسب النمو في معدلات استهلاك الطاقة في المملكة على مدى السنوات الماضية، حيث شهدت السوق المحلية على مدار العقد الماضي متوسط زيادة سنوية بلغت 8% في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع عدد المشتركين بنسبة لافتة بلغت 5.2%، كما حقق استهلاك القطاع الصناعي للكهرباء نمواً بلغت نسبته 6.9%.