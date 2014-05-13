بريطانيا.. مبيعات التجزئة تسجل أكبر زيادة في 3 أعوام

قال اتحاد شركات التجزئة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن قيمة مبيعات التجزئة في بريطانيا زادت بنسبة 5.7 بالمئة في أبريل، مقارنة مع مستواها قبل عام، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أبريل 2011.

وكانت مبيعات التجزئة قد تراجعت 0.3 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

وترجع معظم الزيادة في المبيعات الشهر الماضي إلى عطلة عيد القيامة التي حلت العام الماضي في مارس، رغم أن اتحاد شركات التجزئة قال إن المبيعات الأساسية كانت قوية أيضا في معظم القطاعات غير الأغذية والمشروبات.

وزاد إجمالي مبيعات التجزئة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل 1.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وسيصدر مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أرقامه لمبيعات التجزئة في 21 مايو. وتغطي أرقام المكتب أيضا متاجر أصغر حجما من تلك التي يشملها مسح اتحاد شركات التجزئة، وتركز بشكل أكبر على حجم السلع المباعة وحجم الأموال التي تنفقها الأسر.

وأظهرت بيانات رسمية لشهر مارس أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة عن مستواه قبل عام، في حين زاد الإنفاق 3.9 بالمئة.