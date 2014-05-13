محفظة بمليار ريال لـ"كفالة" المشاريع في السعودية

كشف مدير برنامج كفالة في صندوق التنمية الصناعية المهندس أسامة المبارك عن التوجه ضمن خطة البرنامج التطويرية للبدء مع البنوك لإنشاء محفظة لكفالة المشاريع بقيمة ما بين نصف مليار ريال إلى مليار ريال، بهدف زيادة حجم الإقراض والمساعدة في دخول مشاريع جديدة تشمل المنشآت متناهية الصغر.

وأوضح المهندس المبارك خلال ندوة بغرفة الرياض أن عدد الكفالات التي اعتمدتها إدارة البرنامج حتى نهاية الربع الأول من العام 2014 بلغت (7,932) كفالة بقيمة إجمالية بلغت (3,901) مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغ (7,756) مليون ريال استفادت منها (4,700) شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها استقطاب عدد من الجهات الممولة وتقديم خدمة الضمان المسبق التي على أساسها ستتم دراسة طلب التمويل بواسطة البرنامج قبل إرساله إلى البنك.

وقال إن البرنامج لا يمانع من تقديم ضمانات الكفالة للمشاريع الإبداعية، وإن خفض الفائدة أمر يخص البنوك لا دخل للبرنامج فيه، حيث إنه يرتبط بسياسة البنوك الائتمانية وحجم المخاطر على تمويل مثل هذه المشاريع.

وجرى خلال الجلسة التطرق إلى الدور الفاعل لبرنامج كفالة في دعم مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نشر ثقافة العمل الحر وسط الشباب.