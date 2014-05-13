إطلاق مشروع تطوير واجهة خور دبي بـ 2 مليار درهم

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، مشروع تطوير واجهة خور دبي في منطقة السيف لجهة بر دبي الذي يمتد من حي الفهيدي لمسافة كيلومتر واحد و800 متر بتكلفة تناهز الملياري درهم.

ويتكون المشروع حسب الشرح الذي قدمته إحدى مهندسات شركة مراس القابضة المنفذة للمشروع من أسواق شعبية ومطاعم تقدم الأكلات الشعبية ومختلف المأكولات الأخرى ومراسم للفنون وورشات تدريبية وتعليمية لمختلف الفنون الشعبية الإماراتية ومحال تجارية متخصصة في بيع المشغولات اليدوية الوطنية.

ويشمل مخطط المشروع المصمم بالكامل على الطراز المحلي الإماراتي سوقا عائمة وفنادق تتألف من أكثر من 500 غرفة ستكون جاهزة لاستقبال السياح والضيوف من داخل الدولة وخارجها مع تمام المشروع بنهاية العام 2016.