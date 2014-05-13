مصر ترفع السعر الذي تدفعه لمزارعي القمح المحليين

ستدفع مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم للمزارعين المحليين الذين يوردون القمح 500 جنيه مصري70.87 دولار للاردب الذي يعادل نحو 150 كيلوغراما بحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي العام الماضي رفعت الحكومة المصرية السعر الثابت الذي تدفعه مقابل شراء القمح المحلي إلى 420 جنيها للاردب من 400 جنيه بهدف تشجيع المزارعين على زراعة القمح وخفض اعتماد البلاد على الواردات. وتجاوز السعر المحلي ما تدفعه مصر لشراء القمح من الأسواق الدولية بأكثر من 100 دولار للطن.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية أو وزارة التموين المسؤولة عن مشتريات القمح.