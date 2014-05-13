"المصرية للاتصالات" تقدم خدمات المحمول بعد شهر

قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات محمد النواوي اليوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم تدشين خدمات الهاتف المحمول بعد شهر من حصولها على الرخصة وتستهدف تقديمها إلى مليون عميل أو نحو 15 % من عملائها الحاليين في أول سنة.

وقال النواوي في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الشركة "سنقدم المحمول بعد شهر من تاريخ الحصول على الرخصة... خلال أول سنة من تقديم خدمة المحمول نستهدف 15% من عملاء المصرية للاتصالات الحاليين".

وقالت المصرية للاتصالات في وقت سابق هذا الشهر إن مجلس إدارة الشركة وافق على سداد 2.5 مليار جنيه (ما يقرب من 354 مليون دولار) مقابل الحصول على ترخيص خدمات الهاتف المحمول بدون ترددات والذي عرضه عليها جهاز تنظيم الاتصالات في أبريل نيسان.

11 مليون عميل

وعن خدمات الهاتف الثابت قال النواوي إن عدد عملاء الخدمة الأرضية تراجع من 11 مليون عميل في عام 2009 إلى سبعة ملايين عميل حاليا.

وأضاف أنه بحلول ديسمبر 2015 ستقدم الخدمة الأرضية لنحو 4 ملايين عميل "من خلال الألياف الضوئية وليس كوابل النحاس".

وتملك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 % في فودافون.

وفي وقت سابق قال ‭‭‭‭‭‭‭وزير الاتصالات‬‬‬‬‬‬‬ المصري في مؤتمر صحفي إنه سيجري منح الشركة مهلة عام واحد للتخارج من شركة فودافون مصر.

ولدى سؤال النواوي عن حصة المصرية للاتصالات في فودافون وإلزامها بالتخارج منها خلال عام قال الرئيس التنفيذي "لا تعليق".

وتسعى المصرية للاتصالات التي تملك الحكومة 80% من أسهمها إلى اقتحام سوق الهاتف المحمول الذي تعمل فيه حاليا ثلاث شركات هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وأغلق سهم المصرية للاتصالات اليوم الثلاثاء منخفضا 1.25 % إلى 14.18 جنيه.



