أميركا: سياسات التنمية عززت مكانة السعودية عالمياً

اجتمع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في الرياض مع رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا الأميركية دينيس لو كهارت.

واعتبر الضيف، بتصريح صحافي على هامش اللقاء أن السياسات التنموية التي اتبعتها المملكة أثمرت عن نتائج مميزة، مكنتها من أن تحتل مكانة عالمية اقتصادية ومالية عالية .

وأشار إلى التطور التنموي الكبير الذي تحقق في المملكة خلال العقود الماضية في الكثير من القطاعات بما في ذلك البنية الأساسية, وقطاع الطاقة والتعليم.

واستعرض الاجتماع المشاريع التي تنفذ حالياً في المملكة في القطاعات المختلفة، وبرامج الحكومة المستقبلية في القطاعات الحيوية في النقل والتعليم والبيئة الأساسية.

كما جرى استعراض عدد من الأمور المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتنسيقية في القطاعين المالي والبنكي العالميين.