ينبع السعودية ستكون من أهم المدن الذكية بالعالم

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف اليوم، ورشة عمل بعنوان "مدينة ينبع الصناعية المدينة الذكية الأولى في المملكة".

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، أن الورشة تهدف للتعريف بإنجازات الهيئة الملكية التي قامت بها لتطوير البنية التحتية للشبكة الموحدة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة ينبع الصناعية، والاطلاع على خطط الهيئة الملكية لجعل مدينة ينبع الصناعية أحد أهم المدن الذكية في العالم.

وأوضح الدكتور نصيف أن الهيئة قامت بتطوير البنية التحتية للمناطق السكنية والصناعية وتمديد كيابل الألياف البصرية "الفيبر أوبتك"، وتنفيذ مركزي للبيانات ومراقبة العمليات لتأمين الاتصالات وتقنية المعلومات عبر الشبكة الموحدة لتقوم بالإدارة والتحكم في كامل أنظمة المدينة الذكية وتطبيقاتها، للارتقاء بأنظمة الأمن والسلامة داخل المدينة.

وأفاد أن الهيئة قامت بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية مع شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (بيانات) لإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة الشبكة الموحدة الخاصة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة ينبع الصناعية.



