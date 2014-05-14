مصر تقترض 1.1 مليار دولار لاستيراد الأغذية قبل رمضان

قال البنك المركزي المصري إنه سيطرح عطاء استثنائياً للبنوك اليوم الأربعاء بقيمة 1.1 مليار دولار لتغطية طلبات استيراد المواد الغذائية.

وأضاف المركزي في بيان بالبريد الإلكتروني أن العطاء سيغطي جميع طلبات استيراد المواد الغذائية المعلقة بالبنوك حتى الآن "لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة المقبلة."

ويزيد الطلب على استيراد المواد الغذائية قبل شهر رمضان الذي يحل هذا العام في أواخر يونيو وتزيد فيه معدلات الاستهلاك.

والعطاء هو الخامس من نوعه ويتجاوز بكثير مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.489 مليار دولار في أبريل منخفضة بشكل حاد عن مستواها قبل انتفاضة 2011 الذي بلغ نحو 36 مليار دولار. ومع هبوط الجنيه ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الشارع المصري.

وفي العطاء الاستثنائي السابق باع البنك المركزي في 27 يناير 1.5 مليار دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.9518 جنيه مصري.

وقال متعامل إنه يجري تداول الدولار في السوق السوداء اليوم عند حوالي 7.49-7.52 جنيه، مقارنة مع 7.52-7.54 جنيه أمس الثلاثاء.