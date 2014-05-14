"الفاو" تعتزم إطلاق مشاريع زراعية تنموية بمصر

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" أنها تعتزم إطلاق مشاريع زراعية تنموية تخدم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، أن المنظمة انتهت من دراسة هذه المشاريع لكن سيتم الإعلان عنها قريباً بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إلى أن هذه المشاريع ستتم بتمويل خارجي، دون اعتماد على الحكومة المصرية في موضوع التمويل، لكنه يأتي في إطار دعم البلدان التي تعاني من تأثيرات أزمة المعارك السورية على البلدان المجاورة.

وأوضح أنه منذ اندلاع الحروب في سوريا فقد ارتقعت أسعار الغذاء في البلدان المجاورة من 5 إلى 10% خلال عامي 2011 و2012 فقط، فيما تجاوزت هذه الارتفاعات 30% في بعض السلع والمنتجات الغذائية.

ولفت إلى أن أكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون خارج المجتمعات المحلية بما في ذلك 100% من اللاجئين في مصر ولبنان، مؤكداً أن تراجع الإنتاج الزراعي السوري ضاعف أزمات الأمن الغذائي في البلدان المجاورة.