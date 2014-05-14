9 مليارات يورو.. التبادل التجاري السعودي مع إسبانيا

قال مدير المكتب التجاري الإسباني لدى السعودية خوان بورديل إن حجم التبادل التجاري لبلاده مع السعودية بلغ عام 2013 نحو 9 مليارات يورو وإن 75 شركة إسبانية تعمل في المملكة بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأكد بورديل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية الإسبانية بالرياض حرص بلاده على تطور العلاقات مع المملكة إلى أعلى المستويات، خاصة في قطاعات البتروكيماويات والغاز، والنقل، والرعاية الطبية.

وأعرب المسؤول الإسباني عن استعداد إسبانيا للمشاركة في أعمال التنمية التي تعم كافة أنحاء المملكة، خاصة وأن الشركات الإسبانية تصنف من الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء وتقنية المعلومات وتحلية المياه والتجارة والصناعة والبني التحتية للمستشفيات والطاقة المتجددة والخدمات العامة وغيرها.