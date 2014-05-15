إطلاق برنامج "ساعد" لوظائف المستخدمين في السعودية

أطلقت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، برنامج "ساعد" لاستقبال طلبات الراغبين في التقدم للوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يمكن الباحثين عن العمل من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية لإتاحتها للجهات الحكومية لترشيحهم على الوظائف الشاغرة على اللائحتين المشار إليهما.

وبينت أن برنامج "ساعد" يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثيرا من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل، وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات، بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لتلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم (إن وجدت) عبر الأيقونة المخصصة للبرنامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية أو من خلال الرابط المباشر (www.mcs.gov.sa).