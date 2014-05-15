"اتفاقية" لتخفيض أسعار 100 سلعة رمضانية بالسعودية

قال رئيس جمعية حماية المستهلك في السعودية الدكتور ناصر التويم إن الجمعية اتفقت مع إحدى الشركات المتخصصة لتخفيض أسعار 100 سلعة غذائية ورمضانية.

ووفقاً لصحيفة عكاظ، فقد أكد التويم أن الجمعية تستعد لشهر رمضان بحملة للشراء المبكر، خاصة أن بعض السلع الرمضانية معمرة ولديها تاريخ صلاحية طويل الأجل، مثل المكرونة والفيمتو والشوربة، مشيراً إلى أن الجمعية استقبلت 73 ألف شكوى خلال السنتين الماضيتين، تم حل 70% منها بشكل ودي والباقي رفعت للجهات المختصة.

وأضاف أن الجمعية كسبت قضيتها ضد غرفة تجارة وصناعة الرياض بسبب عدم تطبيقها قرار مجلس الوزراء بخصوص خصم 10% من قيمة التصديقات وتحويلها للجمعية وأن القضية الآن لدى محكمة الاستئناف، ومطمئنون لوضعنا القانوني وفي حال كسب الحكم القطعية ستلتزم جميع الغرف بالدفع.