اقتصاد اليابان ينمو بأسرع وتيرة في أكثر من عامين

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن الاقتصاد الياباني نما في الربع الأول من هذا العام بأسرع وتيرة في أكثر من عامين مع إقبال المستهلكين على الإنفاق قبل سريان زيادة في ضريبة المبيعات، ومع ارتفاع استثمارات الشركات في علامة على الثقة في آفاق النمو مستقبلا.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا على أساس سنوي بلغ 5.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من2014 متجاوزا متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في مسح لرويترز والبالغ 4.2 بالمئة.

وعلى أساس فصلي سجل الاقتصاد الياباني نموا قدره 1.5 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من 2013 وهو أسرع نمو فصلي منذ الربع الثالث في 2011 .

وهذا هو أكبر نمو على أساس سنوي لاقتصاد اليابان منذ أن سجل نموا بلغ 10.8 بالمئة في الربع الثالث من 2011 عندما كانت البلاد تتعافي من زلزال قوي وكارثة نووية.

وأظهرت البيانات أيضا أن الاقتصاد الياباني واصل النمو للفصل السادس على التوالي وهو ما قد يخفف القلق بشأن الطلب بعد سريان الزيادة في ضريبة المبيعات في أول أبريل.