السيسي: سنركز على توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد

في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز، أكد مرشح الرئاسة المصرية، عبدالفتاح السيسي، أن التحديات أمام الاقتصاد المصري تتفاقم وسط معاناة أكثر من 50% من السكان من الفقر.

وأكد السيسي استمرار العمل على تصحيح الخلل في سياسة الدعم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية إعادة توزيع الدعم، لأنه يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء.

وأضاف مرشح الرئاسة المصرية أن برنامجه هو توفير فرص عمل للمصريين وضبط الحد الأعلى والحد الأدنى للرواتب.

أما فيما يتعلق بالاستثمار، فشدد السيسي على أهمية احترام التزامات مصر، وتوفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار.