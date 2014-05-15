الفيصل: فرص كبيرة للتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى

أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، أسفر عن مبادرات بناءة لتوثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار إلى فرص كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبيئة، وكذلك تأطير الآليات، وإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجانبين كأداة محركة لتعزيز الروابط الاقتصادية.

وقال الأمير سعود الفيصل: "عندما نتحدث عن العلاقة بين الطرفين، فنحن نتحدث عن علاقة تاريخية عريقة، تمتد لسنوات طويلة من الروابط الدينية والثقافية والتجارية".

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أهمية إنشاء التكتلات الاقتصادية، التي باتت تعد توجها عالميا، على أن تكون تكتلات منسجمة، وهناك تركيز على القضايا الثقافية مع هذه الدول الآسيوية، وإمكانية لعب دور كبير من مؤسسات ثقافية ودينية.

بدوره قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن هناك تشابها في المنتجات بين بعض الدول العربية ودول آسيا الوسطى ولكن نسعى إلى التكامل الاقتصادي في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية.

وأشار العساف الى سعي الجانبين، الى توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع نشاط البنك الإسلامي، وتطوير وسائل النقل، والتعاون في القطاع البنكي.

