النقد: مالي اقترضت للفقر واشترت بالمال طائرة رئاسية

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق طلب معلومات من السلطات في مالي بشأن مبررات وإجراءات شراء طائرة رئاسية بقيمة 40 مليون دولار بالنظر إلى تعهدات البلاد لمحاربة الفقر.

وأضاف المتحدث أن الصندوق اتصل بالسلطات المالية بشأن شراء الطائرة وأيضا إصدار الحكومة ضمانات بقيمة 209.02 مليون دولار لقرض حصلت عليه شركة خاصة من بنك مالي لتوريد إمدادات إلى الجيش.

وقال المتحدث إن عملية الحصول على هذه المعلومات ستؤجل المراجعة الأولى لخطة الصندوق لتقديم مساعدات مالية لمالي للتعافي من آثار الحرب وأنه نتيجة لذلك سيجري تأجيل دفع 6 ملايين دولار كان من المقرر صرفها في يونيو.