رئيس وزراء تونس: نحتاج ملياري دولار حتى نهاية العام

قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في عام 2014.

وقال جمعة الذي تتولى حكومته تصريف الأعمال الحكم حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام للصحافيين إن احتياجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 مليار دينار تونسي (2.16 مليار دولار) حتى نهاية هذا العام.

ومع قرب اكتمال الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة بعد انتفاضة عام 2011 تحاول حكومة جمعة معالجة عجز الميزانية بالسعي إلى الحصول على معونة مالية دولية وتدرس أيضا خفض الدعم من أجل تقليص الإنفاق العام المرتفع.

وكانت الحكومة التونسية قالت إنها تتوقع أن يصل معدل النمو ثلاثة في المئة هذا العام، وذلك على أساس أرقام السياحة، وكذلك التوقعات للمحصول الزراعي وإنتاج الفوسفات وأن عجز الميزانية سيبلغ 7.5% إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي.

وبعد مرور ثلاثة أعوام على الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي ستجري تونس انتخابات في وقت لاحق من هذا العام بعد إنهاء الأزمة السياسية التي أضرت أيضا بالاقتصاد.