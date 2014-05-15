قانون خليجي موحد.. لحماية المستهلك من جشع الأسعار

وافق وزراء التجارة في دول الخليج أمس على إصدار قانون موحد لحماية المستهلك في الأشهر المقبلة، يسبقه تدشين موقع إلكتروني في الأيام العشرة المقبلة يشمل السلع الأساسية.

وقال الدكتور عبدالمحسن المدعج، وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي ترأس اجتماع الوزراء الخليجيين إن إصدار هذا النظام في مراحله النهائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قانون حماية المستهلك الموحد بين دول المجلس خلال أشهر، وتدشين موقع لحماية المستهلك خلال عشرة أيام المقبلة.

وجاء هذا الاتفاق ضمن 15 توصية اتفق عليها الوزراء في الاجتماع الـ49 للجنة التعاون التجاري الخليجي، الذي انعقد في الكويت.

وأوضح المدعج أن موقع حماية المستهلك الخليجي يهدف إلى مساعدة المستهلكين على مقارنة أسعار السلع الضرورية خليجياً. وقال "بعد أن تم تدشين مؤشر اتحاد الجمعيات لأسعار السلع في الكويت، سيتم ربط المؤشر بباقي دول مجلس التعاون في غضون عشرة أيام أيضاً".

وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي في كلمة افتتاح الاجتماع "أهمية السوق المشتركة باعتبارها لبنة أساسية في مسيرة التعاون"، مؤكداً أن "تتطلب مزيداً من الجهود وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها".

ولفت إلى أن الاجتماع الـ50 للجنة سيُعقد أيضاً في الكويت في سبتمبر المقبل، ويناقش مواضيع مهمة تتطلب بحثاً معمقاً للتوصل إلى اتفاقات نهائية حولها.

وذكر أن اجتماع أمس وافق على التوصية الخاصة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في فعاليات المعرض المشترك الـ15 لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الإمارات، إضافة إلى عدة توصيات أخرى "نأمل أن تأخذ طريقا للإقرار والرفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها".