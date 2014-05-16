يلين: أميركا قطعت شوطاً كبيراً للوصول لاقتصاد قوي

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأميركي يحاول جعل الأوضاع المالية أكثر تيسيرا، وإن الولايات المتحدة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق اقتصاد قوي.

وأضافت يلين في تعليقات أمام ندوة وطنية للمشاريع الصغيرة في غرفة التجارة الأميركية "نتعهد بمواصلة القيام بدورنا في تشجيع التعافي حتى يمكنكم أن تستمروا في مساعدة نمو وازدهار أميركا."

وقالت يلين إن الاقتصاد الأميركي "قطع شوطاً بعيداً" منذ الأزمة المالية لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم.

وأشارت إلى إحصاءات للعمالة في الولايات المتحدة تبرز دور المشاريع الصغيرة في نمو الاقتصاد الأميركي. وقالت إن ما يزيد قليلاً عن نصف صافي عدد الوظائف منذ بدء نمو التوظيف في 2010 أوجدتها شركات توظف أقل من 250 عاملاً.