السعودية.. استقدام عاملات من إندونيسيا سيفتح قريباً

كشفت وزارة العمل عن مرحلة استكمال الإجراءات التنفيذية لمحتوى اتفاقية استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا.

ومن المقرر أن تعقد وزارة العمل اجتماعاً يتوقع له أن يكون حاسما، يبدأ اليوم في الرياض ويستمر لمدة يومين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تترقب فيه الأسر السعودية مرحلة استئناف الاستقدام من جاكرتا عقب إيقاف استقدام عمالتها المنزلية الذي دام 3 سنوات، وذلك بعد تجاوز نقاط الخلاف عبر اتفاقية أبرمت بين الرياض وجاكرتا.

وأكد تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل انتهاء مرحلة المفاوضات بين الرياض وجاكرتا بشأن استقدام السعوديين للعمالة المنزلية من إندونيسيا، بحسب جريدة الرياض.

وكشف المفرج عن لجنتين حكوميتين يمثلان الجانبين السعودي (وكالة وزارة العمل للشؤون الدولية) والإندونيسي، يبحثان استكمال الإجراءات المحددة التي نصت عليها اتفاقية الاستقدام.

وتضمنت الإجراءات تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل.

وأضاف المفرج "بعد مرحلة الاتفاقية يتم البدء في العقد القياسي، وذلك في خطوة جادة لاستكمال كافة البنود والاشتراطات التي تناسب الطرفين".