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ماليزيا تسجل نمواً قوياً بـ 6.2% مع ارتفاع الصادرات

المصدر: كوالالمبور - واس
السياحة والصادرات دعما النمو الاقتصادي لماليزيا
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قالت الحكومة الماليزية إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ 2ر6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري 2014، مدفوعا بالطلب المحلي القوي والصادرات.

وأوضح المكتب الوطني للإحصاءات أن معدل النمو فاق المعدل الذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 2ر4%، وسجل قطاع الخدمات نموا بلغ 6ر6% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى مارس، بينما توسعت الصناعات التحويلية بنسبة 8ر6%، وارتفعت الصادرات في الربع الأول بنسبة 9ر10% على أساس سنوي.

وأفاد البنك المركزي الماليزي بأن الطلب المحلي سيستمر لدعم الاقتصاد "مع دعم إضافي من التحسن في البيئة الخارجية".

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