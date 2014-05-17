مصر قد تلجأ للاقتراض الخارجي بعد المرحلة الانتقالية

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس الجمعة، إن بلاده قد تلجأ إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من مايو، لكنها قد تسعى للحصول على مساعدات من دول الخليج إذا اشتدت حاجتها.

وتعتمد مصر على مساعدات خليجية بمليارات الدولارات في تلبية احتياجاتها، لكن ظهرت علامات على احتمال توقف هذه المساعدات إذ قالت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع إنها لا تتوقع تقديم مزيد من العون المالي في الوقت الحالي.

وأرجأت القاهرة توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قائلة إنها ستقيم هذا الاتفاق بعد انتخابات الرئاسة.

وقال دميان خلال مؤتمر استثماري في لندن إن اللجوء لأسواق السندات العالمية قد يكون خيارا لتدبير السيولة.

وأضاف "لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا. (تكاليف التأمين على ديوننا) تراجعت كثيرا، لا نستبعد الأمر (اللجوء لسوق السندات) لكن لا أتوقع أخذ قرارا قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية".