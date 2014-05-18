اليوم.. إطلاق أكبر اتفاقية تمويل عقاري للسعوديين

يدشن وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي، اليوم الأحد، برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري والذي سيطبق بالتعاون مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي للسعوديين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم.

ويساهم البرنامج في تمكين من تنطبق عليهم شروط التمويل، من شراء مساكن لهم ولأسرهم بكل يسر وسهولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف، إن البرنامج يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على "قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق".

وذكر أن الصندوق، وبمشاركة مع وزارة العدل ووزارة الإسكان ومؤسسة النقد، أكمل الإجراءات النظامية للبرنامج ووضع الأطر الشرعية له بصورة نهائية ليظهر نظام التمويل الإضافي بما يحقق الفائدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ فترة سابقة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" اليوم أن القرض الإضافي يتيح أربعة تطبيقات للاستفادة منه، وهي إضافة قرض إضافي من المصرف لقرض الصندوق يشترى فيه المواطن عقارا جاهزا، أو شراء المصرف الممول الأرض للمواطن ويقوم الصندوق بتمويل بناء العقار عليها، ويتيح التطبيق الثالث للمواطن الحاصل على قرض من الصندوق وأتم بناء منزله أن يستفيد من القرض الإضافي في بناء دور جديد أو شقة على عقاره ويرهن عقاره لدى المصرف الممول، ويسمح التطبيق الرابع للمواطن في حال عدم تغطية قرض الصندوق تكاليف بناء عقاره أن يستفيد من القرض الإضافي من المصارف ويرهن عقاره للصندوق والمصرف بسحب حصة كل منهما، كما أشار إلى أن هذه التطبيقات جديدة وتعطي مجالا أوسع لتطبيق البرنامج والاستفادة منه.