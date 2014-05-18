صحيفة: مصر اشترت 2.5 مليون طن من القمح المحلي

قالت صحيفة الجمهورية المصرية إن مصر اشترت 2.5 مليون طن من القمح المحلي منذ الشهر الماضي، ما يتجاوز نصف الكمية المستهدفة هذا العام. وتستمر المشتريات الحكومية للقمح حتى منتصف يوليو.

وصرح وزير التموين خالد حنفي للصحيفة بأن سعر الشراء من المزارعين المحليين بلغ 420 جنيها للأردب (نحو 150 كيلوجراما).

وفي العام الماضي رفعت الحكومة سعر شراء الأردب إلى 420 جنيها من 400 جنيه بهدف تشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر بالقمح.

وتريد مصر زيادة الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الواردات وفي كل عام تشتري الدولة والقطاع الخاص نحو 10 ملايين طن من الخارج.

وتتوقع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أن يصل إجمالي إنتاجها المحلي من القمح إلى تسعة ملايين طن في عام 2014. وتسعى لشراء نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي.