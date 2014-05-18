مصر تروج فرصها وتفتح أبوابها أمام البريطانيين

بدأ وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى زيارة إلى بريطانيا من أجل الترويج لمصر استثمارياً، والكشف عن الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري، في الوقت الذي يتوقع فيه المسؤولون الاقتصاديون بمصر عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وعرض وزير المالية المصري هاني قدري فرص الاستثمار والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتوقعات بشأن المستقبل، خلال اجتماع كبير أقيم في بورصة لندن بحضور عدد من المستثمرين الأجانب والصحافيين والمهتمين.

واستعرض الوزير المصري في المؤتمر الذي نظمه بنك "بلتون فايننشال" وحضرته "العربية نت" العديد من الملفات والمشاكل الاقتصادية، مؤكداً أنه يجري العمل على حلها بما فيها مشاكل الطاقة ونقص الوقود وغير ذلك، وقال إن مصر تتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 10.5%.

وشارك في المؤتمر الذي حمل عنوان (مصر.. آفاق واعدة) كل من رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، ورئيس البورصة المصرية، وكذلك رئيس شركة مصر للمقاصة، حيث أقيمت عدد من الحلقات النقاشية التي تناولت ملفات مختلفة، خاصة ما يتعلق بالاستثمار في البورصة المصرية والعوامل التي تؤثر فيها.

وتم تخصيص جلسة لأدوات الاستثمار الجديدة في سوق المال المصري بما في ذلك صندوق المؤشرات المتداولة الذى سيتم إطلاقه قريبا (XT Misr) وهو أول صندوق للمؤشرات المتداولة في مصر ليتم إدراجه وتداوله في البورصة المصرية.

وقال علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية إن XT-Misr هو وسيلة سهلة وبسيطة لتنويع الاستثمارات والمخاطر، خاصة أن الأسباب المالية وراء الاستثمار في البورصة المصرية مازالت مقنعة، ويعد صندوق XT-MISR وسيلة ممتازة للمؤسسات والأفراد للاستفادة من فرص الاستثمار الموجودة حاليًا. وبالنسبة للأفراد الذين لا يتمتعون بمعرفة كبيرة في الاستثمار في الأسواق فإن XT-MISR يوفر فوائد فرص الاستثمار في الشركات الكبيرة في مصر.

من جهته، قال ماجد شوقي الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بلتون المالية إن صناديق المؤشرات المتداولة أثبتت نجاحها في أسواق أخرى على مدار سنوات عديدة، خاصة أنها توفر للمؤسسات والأفراد فرصة الاستثمار في السوق بدلاً من أسهم شركة واحدة، وذلك يُعد مناسباً للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من سوق مثل السوق المصري حيث الأسس السليمة وآفاق النمو في الأجل الطويل تبدو جيدة، ونتوقع أن يؤدي XT-MISR إلى زيادة أحجام التداول في السوق المصري، إضافة إلى جذب مستثمرين جدد من مصر والخارج.