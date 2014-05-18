هل ينجح التوطين هذه المرة ؟

من المؤكد أن آلية وضع «الاستراتيجيات» لم تتغير لدينا، هذا ما يؤكده مجلس الشورى في جلسته الاثنين الماضي، فقد طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين.

وهي نفس المطالبة لوزارة التربية والتعليم لتوطين وظائف المعلمات، فوضعت الوزارة «استراتيجيتها» وأنشأت «كلية التربية» عام 1414هـ لتخريج معلمات خلال عامين دراسيين فقط؛ لإحلالهن بدلا عن المعلمات غير السعوديات، وفي عام 1422هـ اكتشفت الوزارة فداحة أن تهتم «بالكم وليس الكيف»، فنقلت كلية التربية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي وتغير نظام الدراسي بالكلية لمدة «4 سنوات».

كذلك وزارة الصحة فعلت هذا ووضعت «استراتيجية» في عهد الوزير الدكتور «حمد المانع»؛ لتوطين المهن المساعدة للطبيب «التمريض والفنيين»، واقترح دبلوم التمريض «دراسة عامين»، لكن الوزير الجديد أوقف التوطين بحملة «الدبلوم» وفرض شهادة «الجامعية 4 سنوات»، حتى لا يضر بالقطاع الصحي.

اليوم، تعود مسألة «توطين وظائف الطيارين» وبنفس الآلية «أن تضع مؤسسة الخطوط (السلطة التنفيذية) الاستراتيجية والخطة الزمنية»، فهل سينجح التوطين هذه المرة؟

أتمنى النجاح للتجربة الثالثة رغم مخاوفي بسبب فشل الآلية مرتين؛ لأن الوزارات والمؤسسات الحكومية هي في النهاية «سلطة تنفيذية»، ويطحنها العمل اليومي وتنفيذ «الاستراتيجيات»، ولا تستطيع وضع خطة زمنية لاستراتيجية ما وتنفيذها ومراقبة أداء العمل في آن واحد، كذلك منح الوزارات والمؤسسات الحكومية سلطة وضع الاستراتيجيات يجعلها تتغير مع تغير الوزير كما حدث في وزارة الصحة، أو لا تأخذ حقها بالدراسة والتمحيص كما حدث بوزارة التربية والتعليم التي اهتمت خطتها «بالكم وليس الكيف»، فأضرت بالتعليم قبل أن توقف الخطة لتضر بالمعلمات البديلات اللاتي وعدن بالعمل بعد عامين دراسيين.

أعرف أن «المادة 25» في نظام مجلس الشورى التي تحدد مهام المجلس لا تخوله وضع الاستراتيجيات وخططها الزمنية التي يجب على الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام بها وعدم تغييرها، ولا هو المجلس مطالب بمراقبة أداء الوزارات في تنفيذ الخطط التي وضعها.

فهل يطالب أعضاء المجلس بمزيد من الصلاحيات، لينتقل مجلس الشورى من جهة استشارية تناقش خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليبدي الرأي فيها، لجهة تضع الاستراتيجيات وتراقب مسارها الزمني والتي لن تتغير بتغير الوزير، إلا إن كان أعضاء مجلس الشورى لا يحبون «وجع الرأس»؟.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية.