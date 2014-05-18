"العمل" السعودية تضبط أكثر من 45 ألف مخالفة بـ6 أشهر

أعلنت وزارة العمل السعودية عن ضبط 45.3 ألف مخالفة لنظام العمل، بعد إتمام 152.2 ألف زيارة تفتيشية للمُنشآت في مناطق المملكة خلال 6 أشهر.

وبحسب بيان لوزارة العمل تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، فإن الحملات التفتيشية للوزارة تستهدف التأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.

واستهدفت الحملة التفتيشية عددا من مخالفات نظام العمل؛ منها مخالفة للمادة 39 الخاصة بـ "العمل لدى غير صاحب العمل"، ومُخالفات التوطين الوهمي، ومخُالفات اشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومُخالفات المادة 36 المختصة بـ"المهن المسعودة"، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل. ووفقاً لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة بـ"العمل لدى غير صاحب العمل" أكبر عدد من المخالفات بعدد 6.373 مخالفة.

وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، إيقاف خدمات الوزارة عن 11.271 منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها.

ولفت أبو اثنين، إلى أن المُخالفات المُسجلة لاشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مُخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو تواجد الرجال في الأقسام النسائية دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأكد أبو ثنين، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.