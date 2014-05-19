الصين تسعى جاهدة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية

قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، إن بكين ستحاول تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية هذا العام في إطار جهود الحكومة لوقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأكدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الأول على تسع أولويات للإصلاح لعام 2014، من بينها توسيع نطاق الإصلاحات في صناعات الكهرباء والنفط والغاز وتقليص المعوقات البيروقراطية المتعلقة بالموافقة على الاستثمارات.

وقالت اللجنة بعد اجتماع استمر يومين حول الإصلاحات الاقتصادية "لا يتعلق الأمر فقط بخطة الإصلاح الأولية، وإنما أيضا بمواجهة المخاطر وحل المشكلات في الاقتصاد الحالي، وعلينا جميعا السعي بقوة لتسريع وتيرة الإصلاحات".

وجاء البيان في أعقاب بيانات اقتصادية أظهرت ضعفا في الاقتصادي الصيني بشكل عام، وهو ما أطلق مطالبات جديدة لبكين لتيسير السياسات لدعم النمو. واختارت بكين حتى الآن مسارا تدريجيا لتنفيذ الخطة.

وقالت اللجنة إن الصين ستمضي قدما صوب إصلاح أسعار منتجات الموارد وتسريع الإصلاحات المتعلقة بالتوسع الحضري، لإتاحة المجال أمام المزيد من المواطنين للعيش في المدن.

وأضافت اللجنة أنها ستسرع وتيرة جهود تحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وأيضا الإصلاحات المتعلقة بالضرائب العقارية وضرائب الاستهلاك.