أول صور للعملة الكويتية الجديدة بألوان مميزة

تطرح دولة الكويت الإصدار السادس الجديد لأوراق عملتها النقدية للتداول اعتبارًا من 29 يونيو المقبل، وتتضمن جميع فئات أوراق النقد.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، خلال عرض قدمه اليوم للإعلان عن طرح الإصدار الجديد لأوراق النقد، إن طرح أوراق النقد من الإصدار السادس للدينار الكويتي للتداول لا يمس صلاحية أوراق الإصدار الخامس للدينار المتداولة حاليًا والتي تحتفظ بقوة الإبراء كعملة قانونية إلى حين صدور قرار سحبها من التداول لاحقًا، على أن يتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأكد أن الإصدار الجديد يستخدم أحدث السمات الأمنية الظاهرة والكامنة في طباعة أوراق النقد، وتشمل تغير الألوان إضافة إلى ظهور أشكال هندسية عند إحداث ميل في ورقة النقد.