الملياردير ترامب: دبي من أكثر المدن جذبا للاستثمارات

قال الملياردير الأميركي دونالد ترامب، رئيس مجلس إدارة ورئيس مؤسسة ترامب إن مدينة دبي استطاعت أن تستقطب المستثمرين في العالم عبر تميزها في المشاريع التي تطرحها.

ووفقا لتصريحاته في صحيفة "الشرق الأوسط"، وصف الملياردير ترامب دبي بأنها من أكثر الأمكنة تشويقا في العالم، مشيرا إلى أن ذلك يعد وحده عاملا مهما ومحوريا أسهم في اختيارهم الإمارة الخليجية للاستثمار فيها من خلال مشاريع نوعية.

وحول الحديث عن استثماراته في دبي، قال ترامب "روعة الأبنية الموجودة في دبي عامل آخر لاختيارنا لها للاستثمار فيها، ونحن نثمن شراكتنا مع شركة داماك العقارية ونولي اهتماما وتقديرا كبيرين لكل القيم التي تمثلها".

يذكر أن ترامب هو مؤسس منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير الكثير من الفنادق والمنتجعات حول العالم، وهو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أبناء من والدهم فريد ترامب، أحد الأثرياء وملاك العقار في مدينة نيويورك، وتأثر دونالد تأثرا شديدا بوالده، مما جعل مهنته في مجال التطوير العقاري، وعند تخرجه في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا في عام 1968، انضم ترامب إلى شركة والده.

وحول استراتيجية شركته، قال ترامب الذي يتوقع حضوره اليوم في دبي "نستند في استراتيجيتنا على الصيت الذائع والسمعة المتميزة التي بنيناها من خلال بذل قصارى جهودنا وتقديم منتجات رفيعة المستوى وعالية الكفاءة"، مشيرا إلى أن التوسع والتطور جزء أساسي من سياسة شركته".

ولفت الملياردير الأميركي إلى أن مشروع "دونبيغ" للغولف في آيرلندا يعد أحد أهم مشاريعهم في الوقت الحالي، وقال ترامب "هو يجسد علامة فارقة غاية في الأهمية ضمن (ترامب إنترناشيونال غولف لينكس، آيرلندا)، ويمتد المشروع على مساحة 450 فدانا، اضطلع لاعب الغولف العالمي غريغ نورمان بأعمال تصاميمه، ويتمتع المشروع بموقع مميز في مواجهة المحيط الأطلسي في مقاطعة كلير الآيرلندية".

وأضاف "تمتلك مجموعة فنادق ترامب فنادق كثيرة في فانكوفر وكولومبيا البريطانية وريو دي جانيرو والبرازيل، كما وقع علينا الاختيار لتطوير مبنى البريد القديم في واشنطن دي سي، ونلتزم خلال تنفيذ أعمال التطوير بالمحافظة على واجهة المبنى الخارجية الأصلية والأروقة واللمسات الداخلية كافة، ونحن على ثقة تامة بأنه سيكون فندقا رائعا بكل معنى الكلمة".

وعن الأسباب وراء اختياره داماك العقارية لمشاركتها، قال ترامب "تمتاز شركة داماك بمهنية عالية وتتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالنجاحات، كما أنها تنسجم بشكل تام مع الجودة العالية التي طالما اشتهرنا بها، ولذلك فهي بالتأكيد خيارنا الأفضل".

يذكر أن شركة التطوير العقاري العالمية التابعة له (ترامب إنترناشيونال) تعمل على تطوير ملعب للغولف يتألف من 18 حفرة، ويتوافق مع معايير بي جي إيه وسيحمل اسم ترامب إنترناشيونال غولف دبي.

ويقع ملعب الغولف المخطط إنشاؤه وفق نمط بار 71 وبمساحة قدرها 7.205 ياردات، على بعد عشر دقائق فقط من شارع الشيخ زايد بدبي، وفي قلب تطوير أكويا من داماك البالغة مساحته 28 مليون قدم مربع، في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ عمليات إنشاء الملعب حاليا وسيكون صالحا لاستضافة بطولات الجولف بدءا من العام المقبل.