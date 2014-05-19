13 مليار دولار استثمارات سعودية – إسبانية خلال عامين

التقى ملك إسبانيا خوان كارلوس خلال زيارة قام بها الى السعودية كبار المسؤولين لبحث العلاقات والتعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الاسبانية في مشاريع ضخمة في المملكة بلغ حجمها 13 مليار دولار العامين الماضيين.

وبحث مع ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي التقاه أمس واليوم الاثنين سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وكانت غرفة جدة التجارية أعلنت عقب لقاء مع الملك الذي يرافقة وفد وزاري ورجال اعمال مساء الاحد ان "العقود المتفق عليها العامين الماضيين وفق إحصاءات مجلس الغرف السعودية تبلغ قيمتها اكثر من 13 مليار دولار".

وأشارت الى "خطوط السكك الحديد ومصانع تكرير البترول والبتروكيماويات والاسمدة، كما وقعت شركات تدريب إسبانية مع مؤسسة التدريب المهني والتقني في مجال التدريب المهني".

يُذكر ان السعودية وقعت مطلع عام 2012 عقد المرحلة الثانية من قطار الحرمين البالغة كلفته حوالى 8,22 مليار دولار بعد ان فاز ائتلاف الشعلة الذي يضم شركات اسبانية وسعودية بالعقد اواخر أكتوبر 2011.

ويتضمن المشروع تشييد خط سريع للسكك الحديد بين جدة والمدينة ومكة ورابغ.

وكان العقد المحصور بالمرحلة الثانية من قطار "الحرمين" السريع البالغ طوله 450 كلم، موضع تنافس شديد مع ائتلاف سعودي فرنسي.

وتتميز القطارات الإسبانية الجديدة بمستوى من الرفاهية فضلاً عن سرعتها الفائقة التي تصل الى 200 كلم في الساعة.

وتابع بيان الغرفة التجارية أن السوق "السعودي يحتضن 76 شركة إسبانية بعضها يعمل ضمن 33 مشروعا مشتركا". وأكد أن "السعودية ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط تصدر لها إسبانيا حيث يبلغ عدد الشركات السعودية 12 شركة".

وأوضح أن "حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا عام 2011 بلغ 33.4 مليار ريال (9 مليارات دولار) إذ تعد إسبانيا بالمرتبة 11% التبادل التجاري السعودي".